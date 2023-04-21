МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Австралийский доллар оставался стабилен в пятницу после снижения доллара США на фоне выхода слабых экономических данных, тогда как новозеландский доллар продолжал испытывать болезненные последствия неожиданного замедления общей инфляции. Курс рубля снизился против доллара и юаня

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,6737 после роста на 0,4% в ходе предыдущей сессии. Сопротивление пары расположено на 0,6750, ниже семинедельного максимума 0,6808, а поддержка — на уровне 0,6681.

Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась до 0,6168. Накануне она достигла пятинедельного минимума 0,6150. В результате такой дивергенции пара австралийский доллар/новозеландский доллар в четверг подскочила на 0,8%, до 1,1922.

Ослабление новозеландского доллара последовало за выходом отчета, указавшего на замедление потребительской инфляции в 1-м квартале до 6,7% годовых против прогноза 7,1%. Названы дни, в которые можно выгодно купить валюту

Рынки по-прежнему оценивают в 75% вероятность того, что в мае Резервный банк Новой Зеландии поднимет основную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,5%, однако теперь ожидают понижения ставок в начале следующего года при условии, что экономика будет замедляться.

В среду, 26 апреля, выйдет отчет по потребительской инфляции в Австралии. Аналитики в целом ожидают, что общий индекс потребительских цен снизился до 7,0% годовых с 7,8%, а усеченный — до 6,7% с 6,9%.

Даже если эти прогнозы оправдаются, такой уровень инфляции будет все еще слишком высоким, что позволит Резервному банку Австралии вновь поднять основную ставку в мае.