МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро слабо поднимается в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают оценивать перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, закладывая очередное повышение ставки в мае. Названы дни, в которые можно выгодно купить валюту

По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару снижается до 1,096 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0967 доллара. Курс доллара к иене опускается до 133,88 иены со 134,23 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,01%, до 101,85 пункта.

Очередное заседание американского регулятора запланировано на 2-3 мая. По данным CME Group, 82,1% аналитиков закладывают очередное повышение ключевой ставки ФРС в мае — на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. При этом в июне 65,3% аналитиков ожидают сохранение ставки на отметке 5-5,25% после майского повышения.

Иена укрепляется к доллару после публикации статистики по инфляции в Японии. Так, годовая инфляция в стране в марте замедлилась до 3,2% с 3,3% в феврале, при этом в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4% после снижения на 0,6% месяцем ранее.

В целом на рынках сохраняется неопределенность по поводу экономических перспектив. Инвесторы ожидают новых повышений ставок в мае, что усиливает опасения по поводу возможной рецессии, но также оценивают перспективы восстановления экономики Китая и сроки сворачивания политики монетарного ужесточения. Ну наконец-то: помощь рублю

"Инвесторы снова обеспокоены перспективами мировой экономики. В последние несколько дней рынки зашли в тупик", — приводит агентство Франс Пресс слова инвестиционного директора AJ Bell Расса Маулда (Russ Mould).