МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. В пятницу юань немного снизился против доллара США, и, видимо, эта неделя станет для него самой неудачной почти за полтора месяца. Инвесторы ждут сигналов о дальнейшей траектории процентных ставок ФРС, которые могут повлиять на динамику валютного рынка. Финансист рассказала, чей вклад может заморозить банк

Ослабление юаня сопутствует росту доллара на мировых рынках, так как трейдеры с большей уверенностью ожидают еще одного повышения ставок в США на заседании в мае. Вместе с тем рост доллара сдерживает слабость экономических данных.

"Динамику юаня и впредь будут определять движения доллара и перспективы политики ФРС", — сказал трейдер одного из иностранных банков.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,8752 против 6,8987 в четверг. На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,8780, а на момент написания статьи торговалась по 6,8852.

Вероятно, юань закончит неделю снижением против доллара на 0,23%, и тогда эта неделя станет для него самой неудачной с середины марта. Вместе с тем он торгуется в узком диапазоне уже почти три месяца, а многие участники рынка применяют консервативные стратегии, что еще больше сдерживает волатильность.

"Чтобы дальнейшее направление пары доллар/юань стало более определенным, ей надо выйти из сложившегося диапазона, — говорят аналитики Maybank. — В ином случае она останется в диапазоне 6,81-6,93".

В пятницу регулятор валютного рынка Китая сообщил журналистам, что иностранные инвесторы в марте увеличили активы в деноминированных в континентальном юане облигациях, причем на фоне признаков восстановления экономики ожидается дальнейший приток капиталов.

При этом трейдеров все еще беспокоят перспективы китайско-американских отношений, потому что признаки эскалации напряженности могут оказать давление на настроения инвесторов и спровоцировать снижение юаня.

На момент написания статьи индекс доллара находится на уровне 101, 817. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,8903.