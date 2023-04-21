МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Сбербанк с 21 апреля повышает максимальную ставку по вкладу в юанях до 3,35% годовых с 2,59%, сообщает пресс-служба банка. Финансист рассказала, чей вклад может заморозить банк

"С 21 апреля максимальная ставка с учетом капитализации по депозиту "Вклад в юанях" выросла почти на процентный пункт с 2,59% до 3,35% годовых", — говорится в сообщении.

Уточняется, что минимальная сумма такого вклада составляет 10 тысяч юаней, а максимальная не ограничена. А ставка зависит от суммы и срока депозита.

"Интерес к юаню среди россиян в последнее время растет, поэтому мы улучшаем условия для наших клиентов, которые хотят диверсифицировать свой портфель и "вложиться" в эту валюту", — прокомментировал директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.