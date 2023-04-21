МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Индонезия двигается в том же направлении, что и БРИКС, ради процесса отказа от доллара США как универсальной валюты, заявил глава центробанка Индонезии Bank Indonesia Перри Варджио. Страны БРИКС опережают G7 по вкладу в рост мировой экономики, сообщили СМИ

По данным индонезийского портала Sidonews, Варджио подчеркнул, что Индонезия "является одной из стран, которые начали отказываться от доллара США". По словам главы центробанка, при проведении расчетов по торговым и инвестиционным операциям Индонезия внедрила транзакции в местной валюте (LCT).

"Индонезия инициировала диверсификацию использования валюты в форме LCT. Направление у нас такое же, как у БРИКС. На самом деле, Индонезия даже более конкретна в своих действиях", — заявил Варджио на пресс-конференции в пятницу.

Замглавы Bank Indonesia Дестри Дамаянти отметил, что общий объем операций LCT достиг 957 миллионов ​​долларов.

"Сделки по LCT уже проводились с Таиландом, Малайзией и Японией. Текущее количество участников LCT достигло 2014 человек", — добавил Дамаянти.

В конце марта заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков заявил, что страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты и могут представить идеи по ее развитию на саммите лидеров объединения в этом году в ЮАР. По его мнению, эта валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей. Он также не исключил, что в БРИКС может появиться единая валюта.

В апреле глава индонезийского района Сидоарджо Вин Хендарсо заявил, что идея альянса БРИКС о разработке новой валюты, независимой от доллара и обеспеченной редкими металлами, очень интересна для богатой ресурсами Индонезии.

Позднее глава индонезийского центра экономических и юридических исследований (Celios) Бхима Юдхистира заявил, что Индонезия должна начать участвовать в обсуждениях БРИКС по дедолларизации, чтобы сделать собственные шаги по отказу от валюты США в международных расчетах.