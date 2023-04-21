МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс рубля немного снижается к доллару, но стабилизируется к юаню и евро перед выходными, следует из данных торгов на Московской бирже. Ну наконец-то: помощь рублю

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.09 мск повышается на 11 копеек, до 81,66 рубля, евро — на 4 копейки, до 89,57 рубля, юаня – практически не менялся к вчерашнему закрытию, оставаясь около 11,83 рубля, следует из данных Московской биржи.

С точки зрения технического анализа тренд на ослабление российской валюты, заложенный рынком, на данный момент преодолеть сложно, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Однако доллар остается перекупленным, ввиду чего его снижение может преобладать в ближайшие торговые сессии. Мы полагаем, что курс доллара в пятницу снизится при поддержке активности экспортеров, продающих валюту для уплаты налогов", — добавляет он.

Между тем, в апреле курс доллара вряд ли уйдет ниже 80 рублей, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"В конце следующей недели очень вероятно усиление спроса на валюту, покупкой которой многие будут хеджировать переносимые через майские праздники позиции по акциям", — заключает он.