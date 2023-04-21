МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс евро перешел к росту к доллару после выхода данных о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Financial Times: крах доллара уже близок

По состоянию на 14.30 мск курс евро к доллару растет до 1,0974 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0967 доллара. Курс доллара к иене опускается до 133,86 иены со 134,23 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,02%, до 101,85 пункта.

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 54,4 пункта с 53,7 пункта в марте. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.

Кроме того, слабости доллара к евро способствуют ожидания рецессии американской экономики. "Мы находимся в лагере рецессии в США во второй половине, и ожидаем ослабления данных в дальнейшем", — сказал агентству Bloomberg стратег из Jefferies International Ltd Мохит Кумар (Mohit Kumar).