МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в пятницу днем мало меняется к основным торгуемым на Московской бирже валютам, пытающаяся расти нефть и подготовка к налоговому периоду поддерживают курс российской валюты, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль торгуется разнонаправленно в пятницу

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.59 мск повышался на 1 копейку, до 81,57 рубля, евро снижался на 7 копеек, до 89,46 рубля, юаня — терял 2 копейки, до 11,81 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 70,5 миллиарда рублей против 27,4 миллиарда по евро и 68,7 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты в пятницу днем перешел к "боковой" динамике, отыгрывая приближающиеся налоговые выплаты, под которые экспортеры традиционно наращивают продажу валютной выручки, а также – попытки рынка нефти расти.

"Рубль после кратковременного ослабления перешел к укреплению после чего стабилизировался в боковике. Поддержку российской валюте способствовал отскок нефтяных цен от новых апрельских минимумов", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.59 мск росла на 0,6%, до 81,6 доллара за баррель сорта Brent. Поддержка пришла от публикации апрельского индекса деловой активности (PMI) в еврозоне, выросшего выше ожиданий аналитиков. Композитный показатель увеличился до 54,4 пункта с 53,7 пункта в марте, аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне предыдущего месяца.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,15%, до 101,7 пункта, что сигнализирует о спросе на риск на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара может приблизиться к отметке 81 рубль — нижней границе характерного для последнего времени диапазона 81– 82,5 рубля, считает Иван Капустянский из УК "Первая".

"Российская валюта получит поддержку от пика налоговых выплат апреля, а также — от нефтяных котировок", — добавляет он.

Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к завершению торгов: 80–82,5, 88,5–90,5 и 11,7–12 рубля соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.