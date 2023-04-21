МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс евро растет к доллару в пятницу вечером, однако может показать недельное снижение впервые за два месяца, свидетельствуют данные торгов. Курс евро растет против доллара после выхода статистики

По состоянию на 18.19 мск курс евро к доллару рос до 1,0978 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0967 доллара, курс доллара к иене — до 134,31 иены со 134,23 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,01%, до 101,86 пункта.

С понедельника европейская валюта подешевела к доллару на 0,2%, при сохранении текущей динамики евро может показать недельное снижение после семи недель роста подряд.

На следующей неделе рынки будут оценивать данные о ВВП США. Ожидается, что американская экономика в первом квартале, согласно предварительной оценке, выросла на 2%.

Валютные инвесторы находятся в ожидании заседаний мировых центробанков, в частности Федеральной резервной системы США. Заседание регулятора пройдет 2-3 мая, почти 90% опрошенных CME Group ждут очередного повышения ставки на 25 базисных пунктов – до 5-5,25%.