МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Рубль в пятницу снизился к доллару и евро, мало изменился к юаню: американская валюта завершила торги на уровне 81,7 рубля, китайская – чуть ниже 11,82 рубля, европейская — на 89,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар слабо дорожает к евро на ожиданиях по ставке ФРС

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 15 копеек, до 81,7 рубля, евро — на 22 копейки, до 89,75 рубля, а юань символически потерял 0,5 копейки, опустившись чуть ниже 11,82 рубля.

Доллар за неделю снизился на 9 копеек, юань – на 8 копеек, евро – на 45 копеек, также следует из данных Московской биржи.