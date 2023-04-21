МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рубль перед выходными почти не изменился к доллару и юаню и немного ослабил позиции к евро, в течение недели давление на рубль оказывала дешевеющая нефть, а поддержку ему — налоговый период, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Рубль торгуется разнонаправленно в пятницу

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 15 копеек, до 81,7 рубля, евро — на 22 копейки, до 89,75 рубля, а юань символически потерял 0,5 копейки, опустившись чуть ниже 11,82 рубля.

Доллар за неделю снизился на 9 копеек, юань — на 8 копеек, евро — на 45 копеек.

Объем торгов юанем составил 77,29 миллиарда рублей против более 76,168 миллиарда по доллару и 29,408 миллиарда по евро.

Июньский фьючерс нефти марки Brent к 21.06 мск поднимается на 0,6%, до 81,59 доллара за баррель.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

"К концу недели российская валюта уверенно закрепилась в диапазоне 81-82 рубля за доллар. Негатив от снижения цен на нефть марки Brent ближе к уровню в 80 долларов за баррель нивелируется ожиданиями начала налогового периода. Также положительное влияние на российскую валюту оказывает затягивание Евросоюзом решения по новому пакету санкций", — говорит аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов.

Нефть Brent за неделю снизилась более чем на 4,5% и торговалась в районе отметки 81 доллар за баррель, замечает Антон Кравченко из УК "Первая". Таким образом, цены на нефть практически вернулись к уровням, которые наблюдались до решения ОПЕК+ увеличить объемы сокращения нефтедобычи, обращает внимание он.

"Снижение было связано с тем, что покупатели не уверены в росте спроса на энергоносители в условиях, когда мировые ЦБ сохраняют свой настрой на дальнейшее ужесточение монетарных политик. В частности, за это высказался ряд чиновников ФРС США. Особенно это негативно воспринимается инвесторами в преддверии майского заседания американского регулятора", — добавляет аналитик.

Кравченко также указывает, что стабильность рубля прежде всего была обусловлена приближающимся налоговым периодом, пик которого придется на конец текущего месяца.

Также позитивными новостями для рубля на этой неделе стали: намерение Банка России и Минфина ограничить операции по покупке валюты при выходе зарубежных компаний из РФ и сообщение Минфина о сокращении дисконта Urals к Brent в период с середины марта по середину апреля 2023 года до минимума с ноября-декабря прошлого года, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Буйволов ожидает, что в отсутствие значимых новостей российская валюта будет торговаться в диапазоне 81-83 рубля за доллар на следующей неделе.

"Вероятно, на следующей неделе консолидация рубля на достигнутых уровнях продолжится, однако по мере завершения налогового периода ослабление может вновь начаться, если нефть не перейдет к росту", — считает Кравченко.

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global полагает, что в понедельник курс доллара останется в прежнем диапазоне – 80-82 рубля.