МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. США самостоятельно приблизили крах доллара, используя мировую финансовую систему против России, заявил газете Financial Times валютный аналитик Стивен Джен. Доллар и юань снизились к рублю по итогам недели

Он констатировал, что доллар сократил свои позиции как резервная валюта после того, как США решили продемонстрировать свою власть, ведь доля американской валюты среди официальных мировых валют сократилась с 73% в 2001 году до 47% в 2023-ем.

По словам Джена, доллар теряет свой статус гораздо быстрее, чем это предполагалось ранее. И хотя сегодня доллар еще сохраняет свое могущество, аналитик уверен, что властям США не следует считать, что доллар всегда будет значимым, им необходимо провести анализ во избежание крупных ошибок.