МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Если G7 примет решение о запрете экспорта почти всех товаров в Россию, в худшем случае курс рубля снизится на две-четыре единицы, заявил в беседе с Lenta.ru кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Пора уносить ноги: что будет с рублем летом

По его словам, в настоящий момент на курс рубля оказывают негативное воздействие два фактора. Первый — отсутствие уверенности в устойчивом росте цен на нефть. Второй — планы государств G7 запретить весь экспорт товаров в Россию, исключая отдельные позиции.

Если экспорт товаров в Россию запретят, то рубль, как считает Григорьев, в худшем случае рубль упадет на две-четыре единицы.

"Но я не думаю, что это будет долгосрочный процесс, потому что у нас должен заработать в конце мая-июне эффект от того, что изменится формула расчетов нефтяных доходов — она будет более выгодная для рубля и просто большее количество валюты станет поступать на рынок. Это стабилизирует курс", — заключил экономист.