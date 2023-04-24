МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Общий объем накопленной ликвидности российских компаний в рупиях достиг эквивалента примерно в 30 миллиардов долларов и продолжает расти на 2-3 миллиарда долларов в месяц, эти средства можно использовать для создания совместных производств, рассказал в интервью РИА Новости партнер, руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) Яков Сергиенко. Товарооборот России и Индии вырос в 2,5 раза в 2022 году

"Чтобы избежать ситуации, когда российские поставщики просто продают в Индию сырье с глубоким дисконтом, кажется разумным рассмотреть варианты создания совместных производств в Индии и интеграции российских производителей в следующие переделы производственной цепочки", – сказал он.

"Для российских компаний это может быть особенно интересно в свете большого объема ликвидности в рупиях, которая уже накопилась в объеме примерно 30 миллиардов долларов и продолжает накапливаться со скоростью 2-3 миллиарда ежемесячно", — добавил эксперт.

"Эти деньги могут и должны быть использованы для создания совместных производств в Индии с целью последующего экспорта продукции в Россию, что позволит сбалансировать торговлю между странами и обеспечить совместным компаниям значительную долю на растущем индийском рынке", — уверен Сергиенко.

Одним из таких проектов, по его словам, может стать создание специальной экономической зоны для российских компаний с доступом к портовой, железнодорожной и энергосетевой инфраструктуре.

"Мы уже ведем обсуждение данного вопроса с рядом российских и индийских игроков. В целом, по нашим оценкам, если правильно развернуть там бизнес, то потенциально положительный экономический эффект от взаимодействия двух стран может достигать 200 миллиардов долларов", — сказал Сергиенко.

Индия, по его словам, находится на пороге 20-30 летнего периода роста, и власти этой страны уже сейчас задумываются о мерах обеспечения энергетической и продовольственной безопасности. "Как показал опыт нашего взаимодействия с индийскими партнерами, наиболее актуальными являются вопросы обеспечения стабильных поставок российского сырья, при этом в первую очередь интересны все виды удобрений, нефтехимия и металлургический уголь", – сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 24 апреля в 11.00 мск.