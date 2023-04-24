МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника перешел к символическому снижению против доллара и юаня после небольшого роста на старте торгов, при этом повышается к евро: курс американской валюты к текущему моменту — 81,79 рубля, китайской — 11,83 рубля, европейской — 89,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик объяснил, может ли сгореть цифровой рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышается на 9 копеек, до 81,79 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,83 рубля, евро — снижается на 34 копейки, до 89,41 рубля.

На старте торгов доллар дешевел на 10 копеек, юань — на 1 копейку.