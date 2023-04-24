Курс рубля снижается к доллару и юаню, но повышается к евро
Курс рубля снижается к доллару до 81,79, к юаню - до 11,83 и повышается к евро до 89,41
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника перешел к символическому снижению против доллара и юаня после небольшого роста на старте торгов, при этом повышается к евро: курс американской валюты к текущему моменту — 81,79 рубля, китайской — 11,83 рубля, европейской — 89,41 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышается на 9 копеек, до 81,79 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,83 рубля, евро — снижается на 34 копейки, до 89,41 рубля.
На старте торгов доллар дешевел на 10 копеек, юань — на 1 копейку.
https://1prime.ru/Forex/20230424/840455402.html
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