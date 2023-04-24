МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в понедельник утром растет, в то время как инвесторы в том числе ожидают очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Пора уносить ноги: что будет с рублем летом

По состоянию на 7.52 мск курс евро к доллару снижается до 1,0981 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0987 доллара, курс доллара к иене растет до 134,41 иены со 134,15 иены. При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на символические 0,01%, до 101,81 пункта.

Заседание Федрезерва пройдет 2-3 мая. По данным CME Group, 88,6% аналитиков закладывают очередное повышение учетной ставки на 0,25 процентного пункта с текущего уровня в 4,75-5% годовых.

При этом относительно следующего заседания большинство аналитиков ожидает сохранения этой ставки, таким образом, рынки допускают, что летом ФРС завершит цикл повышений, который регулятор начал в прошлом году в борьбе с высокой инфляцией. Дерипаска предсказал, что через пять лет мир избавится от "гегемона"

Также в четверг будут опубликованы данные о ВВП США. Аналитики считают, что первая оценка Минторгом роста экономики страны в прошлом квартале составит 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос теми же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее.

Трейдеры также следят за продолжающимся сезоном корпоративной отчетности. В том числе в ближайшие дни будут опубликованы отчеты таких крупных компаний, как Alphabet, Microsoft и Amazon.