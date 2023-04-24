МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. В понедельник юань снизился против доллара США до минимального почти за месяц уровня. Инвесторы ждут выходящих на этой неделе данных по американской экономике, которые помогут им определить траекторию процентных ставок ФРС.

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Пара доллар/юань прорвала вверх уровень 6,9, но, по словам аналитиков, оставалась в том диапазоне, который они прогнозировали.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,8835 против 6,8752 в пятницу. На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,8881, а на момент написания статьи торговалась по 6,9031, оставаясь в диапазоне 6,81-6,93.

"Определить дальнейшее направление пары поможет только выход из этого диапазона", — говорят аналитики Barclays, ожидая, что пара останется между 6,80 и 6,90.

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В Barclays также считают, что дальнейшему ослаблению юаня могут помешать продажи доллара экспортерами в диапазоне 6,92-6,95. Вместе с тем аналитики банка не исключают роста юаня против доллара в зависимости от перспектив процентных ставок ФРС и конвертации перед выплатой дивидендов.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 101,816 против уровня закрытия пятницы 101,822. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,9085.