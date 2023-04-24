МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. В понедельник юань снизился против доллара США до минимального почти за месяц уровня. Инвесторы ждут выходящих на этой неделе данных по американской экономике, которые помогут им определить траекторию процентных ставок ФРС. Дерипаска предсказал, что через пять лет мир избавится от "гегемона"

Пара доллар/юань прорвала вверх уровень 6,9, но, по словам аналитиков, оставалась в том диапазоне, который они прогнозировали.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,8835 против 6,8752 в пятницу. На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,8881, а на момент написания статьи торговалась по 6,9031, оставаясь в диапазоне 6,81-6,93.

"Определить дальнейшее направление пары поможет только выход из этого диапазона", — говорят аналитики Barclays, ожидая, что пара останется между 6,80 и 6,90. Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на следующей неделе

В Barclays также считают, что дальнейшему ослаблению юаня могут помешать продажи доллара экспортерами в диапазоне 6,92-6,95. Вместе с тем аналитики банка не исключают роста юаня против доллара в зависимости от перспектив процентных ставок ФРС и конвертации перед выплатой дивидендов.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 101,816 против уровня закрытия пятницы 101,822. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,9085.