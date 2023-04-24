МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Сбербанк предоставил клиентам возможность совершать переводы по России в юанях, а также переводить белорусские рубли в любой банк Белоруссии, для этого необходимо открыть сберегательный счет в соответствующей валюте, сообщает пресс-служба Сбербанка. Банк России продал на внутреннем рынке юаней на 3,7 миллиарда рублей

"В "Сбере" теперь можно перевести по номеру счета китайские юани по России, а также белорусские рубли в любой банк Беларуси. Для перевода необходим сберегательный счет в соответствующей валюте, который можно открыть в "Сбербанк Онлайн", в разделе "Вклады и счета", — говорится в сообщении.

"Мы видим спрос на такую услугу и уверены, что она поможет нашим клиентам развивать деловые связи, решать свои финансовые задачи, комфортно путешествовать и поддерживать близких", — цитирует пресс-служба слова старшего вице-президента, руководителя блока "Транзакционный банкинг B2C" Сбербанка Дмитрия Малыха.

Уточняется, что комиссия при переводе составит 1% от общей суммы перевода. Переводы уже можно осуществлять в веб-версии или мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" на Android-устройствах.