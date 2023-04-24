МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Доллар может до конца десятилетия утратить свое господство на международном валютном рынке, как это произошло после Второй мировой войны с некогда главной валютой мира — британским фунтом, такое мнение высказал РИА Новости гендиректор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев. Аналитик объяснил, может ли сгореть цифровой рубль

Российский миллиардер Олег Дерипаска на выходных в своем Telegram-канале заявил, что доллар перестанет быть доминирующей валютой в мире через пять лет.

"Мы видим тенденцию к сокращению в расчетах в долларах, тенденцию к сокращению резервов в центральных банках в долларах: например, доля доллара опустилась ниже 58% в международных резервах центральных банков. Растет недолларовая, незападная экономика, и страны БРИКС уже обогнали по своему вкладу в мировой ВВП страны "большой семерки". Долларовая экономическая и военно-политическая гегемония США начинает рушиться. И мы действительно приходим к многополярном миру", — сказал Лосев.

"Я думаю, горизонт 5-7 лет – до конца десятилетия – это тот горизонт, на котором доллар реально утратит свою ведущую позицию в международных расчетах, потому что страны глобального мира, у которых много долларовых долгов, которые крайне уязвимы от турбулентности мировой финансовой системы доллароцентричной, будут стараться переходить на расчеты в национальных валютах. А доллар может постигнуть судьба британского фунта после Второй мировой войны, который тоже когда-то был главной валютой мира", — сказал он.

Эксперт добавил, что то невероятное количество долгов, в которых увязла Великобритания во Второй мировой войне, и нежелание иностранцев иметь британские активы как раз закончило господство фунта, передав эстафету доллару.

"По сути сейчас мы наблюдаем похожую ситуацию. Огромное количество долгов номинировано в долларе, огромное количество долгов американской экономики, проблемы, которые возникают в финансовой системе из-за дисбаланса в самой экономике США, а главное – то, что долларовые активы становятся убыточными, потому что ФРС повышает ставки, потому что 14 лет нулевых ставок, бесконечное печатанье денег закончились. Рост ставок раз за разом уменьшает стоимость активов, казначейских обязательств Соединенных Штатов, в которые многие центральные банки и крупнейшие партнеры Америки вкладывают свои деньги", — резюмировал Лосев.