МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Курс рубля повышается против доллара, юаня и евро: американская валюта уже опускалась ниже 81 рубля впервые с 10 апреля, но затем откатилась, китайская опускается до 11,75 рубля, европейская — до 89,36 рубля, следует из данных Московской биржи. Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на следующей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.39 мск снижается на 60 копейки, до 81,1 рубля уже опускался до 80,79 рубля, юаня — на 7 копеек, до 11,75 рубля, евро — на 39 копеек, до 89,36 рубля.