МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Банк России до конца года запустит цифровой рубль в обращение, после принятия соответствующих законов, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Аналитик объяснил, может ли сгореть цифровой рубль

"Сейчас развиваем цифровой рубль. Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль", — сказал он, выступая на марафоне "Знание".

Министр отметил, что цифровой рубль — стопроцентно надежный инструмент, абсолютно прозрачный. "По цифровому рублю можно проследить транзакции все, видно, куда пошли деньги. Эти деньги налево не уйдут уже", — заявил Силуанов.

Также цифровые валюты можно будет использовать для трансграничных расчетов, добавил он. "Да, сейчас это на самом еще первом этапе находится, обсуждение этого вопроса, но использование цифровых рублей, использование цифровых юаней, цифровых других валют — за этим будущее, потому что это система расчетов, которая лишена всяких ограничений", — сказал министр.

В настоящее время пакет законопроектов о цифровом рубле прошел первое чтение в Госдуме. Само создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено еще в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы — Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.