МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет, инвесторы ожидают дальнейшего ужесточения монетарной политики Европейским центробанком, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Аналитик предрек доллару "послевоенную судьбу" фунта

По состоянию на 12.45 мск курс евро к доллару растет до 1,1016 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0987 доллара, курс доллара к иене растет до 134,34 иены со 134,15 иены. При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,29%, до 101,52 пункта.

По словам члена управляющего совета ЕЦБ по установлению ставок Пьера Вунша (Pierre Wunsch), которые приводит Financial Times, регулятор ждет замедления роста заработных плат и базовой инфляции, прежде чем прекратить повышать учетную ставку. "Я не удивлюсь, если в какой-то момент нам придется подняться до 4%", — сказал Вунш.

По данным газеты, инвесторы ожидают, что ЕЦБ будет повышать ставку сильнее, чем Федеральная резервная система США и Банк Англии.

Итоги следующего заседания европейского регуляторы будут опубликованы 4 мая.