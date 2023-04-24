МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Более 70% расчетов в торговле России и Китая уже производятся в национальных валютах, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Клиенты Сбербанка смогут осуществлять переводы по России в юанях

"(Если посмотреть — ред.) структуру торговли между Россией и Китаем, то сейчас больше 70% — это уже в наших национальных валютах производятся платежи и расчеты", — сказал он, выступая на марафоне "Знание".

Глава Минфина отметил, что еще год-два назад этот показатель достигал 30%.

"Причем это и рубли, и юани, это взаимовыгодно, и это надежно", — добавил он.

В феврале посол России в Пекине Игорь Моргулов рассказывал в интервью РИА Новости, что доля использования нацвалют во взаимной торговле с Китаем за 2022 год увеличилась в два раза. Он напомнил, что страны перешли на расчеты в национальных валютах за поставки отдельных наименований энергоресурсов, что, по его мнению, является "очень важным решением".

По данным китайской таможни, товарооборот России и Китая по итогам 2022 года вырос на 29,3%, до рекордных 190,271 миллиарда долларов. Китай за этот период ввез в Россию товаров на 76,122 миллиарда долларов, что на 12,8% выше показателей 2021 года, поставки же из РФ в КНР выросли на 43,4%, до 114,149 миллиарда долларов.