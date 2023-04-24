МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Другие страны все больше используют опыт России по переходу на расчеты в национальных валютах во внешней торговле, чтобы минимизировать риски токсичного доллара, заявил министр финансов Антон Силуанов. Российский бизнес сможет проводить расчеты с Вьетнамом в нацвалютах

"Использование национальной валюты в настоящее время — это наш приоритет, поскольку, правильно президент говорил, это не мы ушли от доллара, а доллар ушел от нас, потому что расчеты в долларах стали опасны. Могут заморозить, может платеж не пройти", — сказал он, выступая на марафоне "Знание".

Поэтому переход на использование рубля, на использование валют дружественных стран, использование цифровых валют — вот наше сегодняшнее и вот наше будущее для проведения финансовых расчетов, добавил он.

"Кстати говоря, мы видим, что и другие страны все больше и больше используют наш опыт. Потому что не понравиться тем, кто эмитирует так называемую резервную валюту, очень может быть запросто, и сегодня ты хороший, а завтра на тебя ввели санкции и твои активы заморожены", — сказал он.

"Поэтому переход на расчеты в своей собственной валюте решает эту проблему и по сути дела минимизирует все те риски, с которыми можно столкнуться", — подчеркнул Силуанов.