МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Многие страны недовольны привилегированным положением доллара, однако найти замену ему сложнее, пишет Die Welt. Аналитик предрек доллару "послевоенную судьбу" фунта

В статье напоминается, что недавно президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал позицию доллара в мировой валютной системе из-за того, что многие транзакции и операции проводятся именно к этой валюте. Кроме того, большинство государств за пределами ЕС пытаются стабилизировать курсы своих валют относительно доллара.

Изначально шансы евро отнять первенство у доллара были неплохими. Кроме того, в конце 1970-х годов доллар могла заменить и немецкая марка из-за того, что США накопили большие долги именно в этой валюте. Издание также напомнило, что к концу 1980-х годов из-за политики ФРС США колебания на американском финансовом рынке стали интенсивнее, что потребовало масштабных мер для спасения положения. Доверие к доллару, таким образом начало падать. У евро был шанс заменить американскую валюту: Париж вместе с другими странами еврозоны помогали изменить ЕЦБ по образцу Банка Франции. Однако, покупка Европейским Центральным банком гособлигаций сделали евро мягкой валютой. В итоге главным соперником доллара стал юань. Но и у него есть проблемы: финансовые рынки, которыми управляют политиками, не могут быть совместимы со статусом международной резервной валюты.

Поэтому решение о замене доллара все равно будет принимать Вашингтон. Однако, как пишет Die Welt, скорее всего ФРС придется и дальше поднимать ключевую ставку, чтобы восстановить доверие к американской валюте. Если этого не произойдет, доллар может потерять свое положение: за этим последует кризис в США, а затем и в Евросоюзе. Однако неожиданный взлет может настигнуть и биткоин, заключил автор статьи.