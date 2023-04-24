МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем повышается к основным торгуемым на Московской бирже валютам, налоговый период апреля с традиционными продажами инвалюты поддерживает его курс, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на следующей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.16 мск снижался на 40 копеек, до 81,3 рубля, евро — на 13 копеек, до 89,62 рубля, юаня терял 5 копеек, до 11,77 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 73,8 миллиарда рублей против 34 миллиардов по евро и 73,5 миллиарда по доллару.

Доллар снижался к рублю на 0,6%, юань – на 0,5%, евро — на 0,2%.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НАЛОГИ

Курс российской валюты в понедельник днем умеренно растет, опираясь на продажи иностранной валюты экспортерами в рамках налогового периода апреля, который продлится по 28 число.

"Курс российской валюты поддерживают продажи валюты со стороны компаний-экспортёров в преддверии пика налогового периода, которые, вероятно, будут оказывать поддержку рублю на текущей неделе", — комментирует Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

Поддержку рублю продолжают оказывать экспортеры, готовящиеся к налоговым выплатам и продающие под них валюту, также считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Стоимость нефти к 17.16 мск росла на 1%, до 82,3 доллара за баррель сорта Brent. С одной стороны, поддержка приходит от ожиданий по поводу восстановления экономики Китая, одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти, а также решения ОПЕК+ дополнительно сократить добычу. С другой, рынки опасаются ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, что негативно отражается на перспективах нефтяного спроса.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 101,6 пункта, что сигнализирует о спросе на риск на глобальных рынках.

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До середины недели российская валюта будет пытаться подрастать, а вот в канун праздников спрос на доллар и юань обещает увеличиться из-за их покупок для хеджирования рублевых позиций перед длинным выходными, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Возможно, мы видим последние агрессивные продажи иностранной валюты экспортерами в преддверии пика налоговых платежей, приходящегося на вторник и четверг, предполагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

На этой неделе продажи валютной выручки экспортерами для уплаты апрельских налогов усилятся, и у курса есть потенциал еще раз протестировать отметку в 81 рубль за доллар, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".