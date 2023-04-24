МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к евро и растет к иене в понедельник вечером перед публикацией на этой неделе данных о ВВП США, свидетельствуют данные торгов. ЕС работает с Казахстаном для предотвращения обхода санкций

По состоянию на 18.05 мск курс евро к доллару рос до 1,1025 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0987 доллара, курс доллара к иене — до 134,43 иены со 134,15 иены. При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,34%, до 101,48 пункта.

В четверг будут опубликованы данные о ВВП США. Аналитики прогнозируют, что американская экономика, согласно предварительной оценке, выросла в первом квартале на 2% в пересчете на год после роста на 2,6% в четвертом квартале прошлого года.

В пятницу валютные инвесторы также будут оценивать статистику о потребительских ценах в Германии. Согласно прогнозам, годовая инфляция в стране за апрель, как показала предварительная оценка, замедлилась до 7,3% с 7,4% месяцем ранее.