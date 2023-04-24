Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 81,33 рубля
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 81,33 рубля, юань — до 11,77 рубля
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника повысился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 81,33 рубля и 11,77 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 37 копеек, до 81,33 рубля, юаня — на 5 копеек, до 11,77 рубля, евро — на 2 копейки, до 89,73 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230424/840462695.html
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