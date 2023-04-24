МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника повысился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 81,33 рубля и 11,77 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Песков ожидает, что Россия будет развиваться такими же темпами, как Франция

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 37 копеек, до 81,33 рубля, юаня — на 5 копеек, до 11,77 рубля, евро — на 2 копейки, до 89,73 рубля.