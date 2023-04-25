МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. В Шанхайской организации сотрудничества разрабатывается дорожная карта перехода на расчеты в национальных валютах, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов. Россия продолжит переход на расчеты за энергоресурсы в нацвалютах

При этом он отметил, что эта работа "далеко не простая", поскольку "доллар как резервная мировая валюта слишком глубоко встроен, в том числе и в национальные валютные системы", и чтобы полностью отказаться от доллара, нужно пройти "немалый путь".

"Что касается введения какой-то единой валюты ШОС, этот вопрос пока не стоит так, и такой цели пока не ставится. Ну а дальше будем смотреть", — заключил Логвинов.