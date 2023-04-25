МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром показывает слабую разнонаправленную динамику к евро и иене, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы на этой неделе ожидают статистики по ВВП США, которая может дать сигнал по дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Die Welt назвал неожиданную замену доллару

По состоянию на 7.51 мск курс евро к доллару рос до 1,1052 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1041 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 134,3 иены со 134,22 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 101,31 пункта.

На этой неделе будет опубликована важная статистика по экономике США. Аналитики предполагают, что первая оценка покажет рост экономики страны в первом квартале на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос теми же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее.

Статистика может послужить сигналом для рынков по дальнейшим планам ФРС. По данным CME Group, 85,6% аналитиков закладывают очередное повышение ставки в мае на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. А в июне 70,7% экспертов ждут сохранения ставки после майского повышения — на отметке в 5-5,25% годовых.

Рынки также ожидают заседаний Европейского центрального банка и Банка Японии в конце апреля — начале мая. Европейский регулятор, как ожидается, вновь поднимет ставку, а японский центробанк может снова сохранить ее на отрицательном уровне в минус 0,1%.