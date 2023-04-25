МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника мало меняется к доллару и юаню, при этом снижается к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара показывает разнонаправленную динамику к евро и иене

Европейская валюта в первые минуты торгов максимально подскакивала до 95,83 рубля – максимума с 29 марта 2022 года, а затем вернулась к уровню ниже 90 рублей. Курс американской валюты к текущему моменту составляет 81,34 рубля, китайской — 11,78 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск повышается на 1 копейку — до 81,34 рубля, юаня – на 1 копейку, до 11,78 рубля, евро растет на 24 копейки — до 89,97 рубля.