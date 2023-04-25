МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник утром понижается к доллару и евро и не меняется к юаню, следует из данных Московской биржи. Акции First Republic Bank дешевеют на 22 процента

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.27 мск растет на 19 копеек — до 81,52 рубля, евро — на 30 копеек, до 90,03 рубля, курс юаня стабилен на уровне 11,77 рубля.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" считает, что на сильное движение валютных курсов во вторник рассчитывать не стоит. Он отмечает, что пик налогового периода не слишком помог укреплению отечественной валюты.

По мнению эксперта, рубль может начать расти после майских праздников, когда экспортеры начнут продавать накопленную валюту.

Егор Жильников из Промсвязьбанка полагает, что доллар во вторник будет торговаться в диапазоне 80-82 рубля, стремясь к его нижней границе.

"Отметим, что поддержка рублю со стороны экспорта все же выглядит довольно слабой, что отчасти связано с увеличением роли рубля во внешнеторговых отношениях. Поэтому более ощутимого укрепления национальной валюты ожидать на этой неделе не приходится", — добавил аналитик.