МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к евро во вторник днем растет перед выходом ряда макроэкономических данных в США, свидетельствую данные торгов. Ведущие ЦБ сократят частоту предоставления долларовой ликвидности рынку

По состоянию на 13.41 мск курс евро к доллару снижается до 1,1031 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1041 доллара.

Курс доллара к иене в то же время опускается до 134,01 иены со 134,22 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,11%, до 101,47 пункта.

Аналитики полагают, что продажи новых домов в США в марте уменьшились до 630 тысяч с 640 тысяч в феврале. Кроме того, эксперты ждут, что индекс доверия потребителей в США в апреле уменьшился до 104 пунктов со 104,2 пункта в марте.

Также аналитики полагают, что первая оценка роста экономики страны в прошлом квартале составит 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее.

Подобные данные могут побудить Федеральную резервную систему (ФРС) чуть ужесточить подход к монетарной политике, соответственно, такие ожидания позитивны для доллара.