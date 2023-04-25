МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Самый страшный кошмар США — утрата долларом статуса основной валюты мировой экономики — начал сбываться, пишет турецкое издание Duvar. Ведущие ЦБ сократят частоту предоставления долларовой ликвидности рынку

Если это случится, то империя, утратившая свою гегемонию в торговле и производстве, рухнет.

Вашингтон, как отмечается, начинает ведет свою внешнюю политику все агрессивнее, что вызывает вопрос в эффективности такой стратегии. Ведь две трети мира, по оценкам издания, недовольны такой ястребиной политикой Белого дома, а развивающимся странам не очень нравится политика "кнута и пряника". В итоге США и их союзникам придется достаточно сложно поддерживать гегемонию на фоне локальных конфликтов, а также возможного противостояния Китая и Тайваня.

"Особенно события последнего года показывают, что гегемония доллара в мировой торговле и финансовой системе не может соответствовать условиям эпохи и его трон начинает шататься", — пояснил автор статьи.

США становятся все агрессивнее, а реакция других стран — все жестче. Россия и Китай видят, что господство американской валюты — ахиллесова пята Вашингтона, поэтому две страны заключили соглашение, которое, как пишет издание, подала миру важный сигнал о новом миропорядке без санкций и изоляции в противовес политики Вашингтона и его союзников.

Следует учитывать и то, что не только Москва и Пекин готовы защищать свои национальные интересы: например, страны БРИКС+ готовы создать свою валюту, а государства-участницы ОПЕК+ больше не хотят слушать США или Евросоюз и сократили добычу нефти. "Совсем обалдели": Медведев ответил на предложение выгнать Россию из G20

Издание также напомнило о докладе Международного валютного фонда (МВФ), в котором указывается, что доля американской экономики в мировом производстве снижается. При этом центральные банки стали снижать долю доллара в мировых валютных резервах до 59 процентов.

"Отход от доллара шел по двум направлениям: четвертая часть перешла к китайскому юаню и три четверти — к валютам более мелких стран, играющих ограниченную роль в качестве резервных", — поясняется в тексте.

Это, как напомнил автор, только данные за 2020 год. Причина таких изменений кроется в санкциях, которые вводили США: рестрикции повлияли на четверть населения мира, особенно, на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, важен и фактор инфляции, а также угроза рецессии.

Процесс дедолларизации также ускорился на фоне более активной политики Китая: он начал сближаться с Саудовской Аравией — крупнейшим экспортером нефти — на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Эр-Рияда. Автор подчеркнул, что развивающие страны считают Пекин более надежным партнером, чем Белый дом. Кроме того, доллар уже начал терять свою привлекательность как инвестиционный инструмент.

Процесс отказа от доллара не произойдет за один день, однако его положение будет ухудшаться с каждым годом. У США есть два пути: продолжать политику санкций или предложить странам что-то более интересное, чем Россия и Китай. Если Вашингтон будет настаивать на политике ограничений, то он, скорее всего, проиграет.