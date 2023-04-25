МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером продолжает расти к евро и снижаться к иене после выхода американской макростатистики, свидетельствую данные торгов.

По состоянию на 18.07 мск курс евро к доллару снижался до 1,0979 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1041 доллара, курс доллара к иене — до 133,92 иены со 134,22 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,49%, до 101,84 пункта.

Валютные инвесторы во вторник оценивают статистику по США. Так, индекс доверия потребителей в стране в апреле сократился до 101,3 пункта с пересмотренного показателя марта в 104 пункта, что оказалось хуже прогнозов.

При этом продажи новых домов в США в марте неожиданно увеличились на 9,6% по сравнению с пересмотренным показателем февраля – до 683 тысяч.

В четверг же будут опубликованы данные о ВВП США. Аналитики прогнозируют, что американская экономика, согласно предварительной оценке, выросла в первом квартале на 2% в пересчете на год после роста на 2,6% в четвертом квартале прошлого года.