МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды растет к доллару, мало меняется к юаню, при этом снижается к евро: американская валюта к текущему моменту торгуется по 81,5 рубля, китайская по 11,77 рубля, европейская – по 89,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Die Welt назвал неожиданную замену доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск снижается на 12 копеек, до 81,5 рубля, юаня поднимается на 1 копейку, до 11,77 рубля, евро растет на 25 копеек, до 89,75 рубля.