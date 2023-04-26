МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в среду утром слабо опускается после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают ожидать статистику по экономике США. ВТБ спрогнозировал, когда клиенты откажутся от вкладов в долларах и евро

По состоянию на 8.26 мск курс евро к доллару растет до 1,0983 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0972 доллара. Курс доллара к иене снижается до 133,59 иены со 133,71 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,08%, до 101,78 пункта.

Во вторник индекс доллара вырос на 0,5%, в том числе курс евро к доллару снизился на 0,6%, из-за ухода трейдеров от риска. Доллар традиционно выступает как более надежный актив, поэтому спрос на него растет в случае усиления глобальной неопределенности.

Бегство от риска на рынке было связано с падением стоимости акций First Republic Bank почти на 50% после публикации финансовой отчетности. Банк отчитался, что потерял более 100 миллиардов депозитов за первый квартал текущего года. Такое сообщение вновь усилило опасения по поводу ситуации в банковском секторе.

Инвесторы продолжают ждать макростатистику по экономике США, что может послужить сигналом о дальнейшей монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики предполагают, что первая оценка покажет рост ВВП США в первом квартале на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос теми же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее.