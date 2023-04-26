МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Китайский юань укрепился в среду, восстановившись от шестинедельного минимума. Инвесторов вдохновили новости о планах Пекина поддержать экспортеров на фоне ослабления мирового спроса. Курс доллара к основным мировым валютам корректируется после роста

Правительство Китая во вторник опубликовало план, предусматривающий поддержку экспорта автомобилей и упрощение процесса получения виз иностранными бизнесменами. Между тем некоторые аналитики по-прежнему считают, что китайским экспортерам будет непросто ввиду ожиданий рецессии в США, где индикатор доверия потребителей в апреле упал до самого низкого уровня за девять месяцев.

"Хотя экономика Китая и демонстрирует в этом году солидный импульс к восстановлению, его основным драйвером до сих пор было восстановление внутреннего спроса, а не экспорт", — отмечает глава отдела исследований по Азии ANZ Хун Го.

Он сомневается в том, что внешний спрос на китайские товары восстановится в обозримом будущем, несмотря на меры поддержки, и полагает, что это будет ограничивать рост юаня.

На спот-рынке пара доллар США/юань открылась на отметке 6,9198, а к середине сессии торговалась по 6,9216.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,9237 против 6,8847 во вторник.

Индекс доллара США на момент написания статьи снизился до 101,826 с уровня закрытия вторника 101,863.

Предстоящие выплаты дивидендов котирующимися на международных биржах китайскими компаниями тоже, вероятно, ослабят юань, считают аналитики China Zheshang Bank.

В период с апреля по август китайские компании, торгующиеся на бирже Гонконга, должны будут выплатить дивиденды на сумму около 56 млрд долларов США, отмечают в банке.

Оффшорный юань торговался со снижением на 0,16%, по 6,9324 за доллар.