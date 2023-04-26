Курс юаня укрепился на новостях о мерах поддержки экспорта в Китае
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Китайский юань укрепился в среду, восстановившись от шестинедельного минимума. Инвесторов вдохновили новости о планах Пекина поддержать экспортеров на фоне ослабления мирового спроса.
Правительство Китая во вторник опубликовало план, предусматривающий поддержку экспорта автомобилей и упрощение процесса получения виз иностранными бизнесменами. Между тем некоторые аналитики по-прежнему считают, что китайским экспортерам будет непросто ввиду ожиданий рецессии в США, где индикатор доверия потребителей в апреле упал до самого низкого уровня за девять месяцев.
"Хотя экономика Китая и демонстрирует в этом году солидный импульс к восстановлению, его основным драйвером до сих пор было восстановление внутреннего спроса, а не экспорт", — отмечает глава отдела исследований по Азии ANZ Хун Го.
Он сомневается в том, что внешний спрос на китайские товары восстановится в обозримом будущем, несмотря на меры поддержки, и полагает, что это будет ограничивать рост юаня.
На спот-рынке пара доллар США/юань открылась на отметке 6,9198, а к середине сессии торговалась по 6,9216.
Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,9237 против 6,8847 во вторник.
Индекс доллара США на момент написания статьи снизился до 101,826 с уровня закрытия вторника 101,863.
Предстоящие выплаты дивидендов котирующимися на международных биржах китайскими компаниями тоже, вероятно, ослабят юань, считают аналитики China Zheshang Bank.
В период с апреля по август китайские компании, торгующиеся на бирже Гонконга, должны будут выплатить дивиденды на сумму около 56 млрд долларов США, отмечают в банке.
Оффшорный юань торговался со снижением на 0,16%, по 6,9324 за доллар.
https://1prime.ru/Forex/20230426/840472945.html