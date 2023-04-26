МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. В Китае доля использования юаня в трансграничных платежах выросла до рекордного уровня и впервые превысила долю использования доллара, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные государственной валютной администрации. Европа осознала, что не может без России: при чем тут Турция и Китай

"Доля местной валюты в трансграничных платежах и поступлениях в Китае выросла до рекордно высокого уровня 48% в конце месяца с почти нулевого уровня в 2010 году. Доля доллара снизилась до 47% с 83% за тот же период, показали данные", — сообщает агентство.

Блумберг уточняет, что такие данные рассчитываются на основе всех видов трансграничных платёжных операций, включая торговлю ценными бумагами.

"Интернационализация юаня ускоряется, поскольку другие страны ищут альтернативную платежную валюту для диверсификации рисков и поскольку доверие к Федеральной резервной системе не так велико, как раньше", — сказал агентству экономист DBS Bank Крис Люн (Chris Leung).