МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Курс рубля утром в среду снижается к евро, не меняется к юаню и незначительно укрепляется к доллару, следует из данных торгов на Московской бирже. Российский рынок акций незначительно растет после слабого снижения

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.55 мск снижается на 5 копеек — до 81,57 рубля, курс евро растет на 59 копеек, до 90,09 рубля, курс юаня стабилен на уровне 11,76 рубля.

Егор Жильников из Промсвязьбанка полагает, что в рамках сегодняшних торгов курс доллара продолжит консолидацию в диапазоне 81-82 рубля. Явных драйверов к формированию выраженной восходящей или нисходящей динамики курса американской валюты аналитик не наблюдает.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что курс доллара остается выше поддержки в 80,5 рубля, курс евро — выше поддержки в 89 рублей, а курс юаня — выше поддержки на уровне 11,65 рубля, что сдерживает укрепление российской валюты.

"Окончательный срок для уплаты апрельских налогов приходится на пятницу, и в ближайшие дни объемы продаж валюты со стороны экспортеров могут повыситься. На этом фоне у курса доллара сохраняется потенциал протестировать уровень в 81 рубль", — заключает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".