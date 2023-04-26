Евро дорожает к доллару после выхода статданных по Германии
Курс евро растет до 1,1044 доллара после статистических данных по Германии
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет после выхода статданных по Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.27 мск курс евро к доллару растет до 1,1044 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0972 доллара. Курс доллара к иене снижается до 133,59 иены со 133,71 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,45%, до 101,4 пункта.
Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на май увеличился до минус 25,7 пункта с пересмотренного значения апреля в минус 29,3 пункта. Аналитики ждали показатель на уровне минус 27,9 пункта после первоначального уровня апреля в минус 29,5 пункта.
Валютные инвесторы продолжают ждать данные по ВВП США. Аналитики предполагают, что первая оценка покажет рост ВВП США в первом квартале на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос теми же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее.
https://1prime.ru/Forex/20230426/840476841.html
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