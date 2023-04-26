МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет после выхода статданных по Германии, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут после корпоративных отчетов компаний

По состоянию на 13.27 мск курс евро к доллару растет до 1,1044 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0972 доллара. Курс доллара к иене снижается до 133,59 иены со 133,71 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,45%, до 101,4 пункта.

Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на май увеличился до минус 25,7 пункта с пересмотренного значения апреля в минус 29,3 пункта. Аналитики ждали показатель на уровне минус 27,9 пункта после первоначального уровня апреля в минус 29,5 пункта.

Валютные инвесторы продолжают ждать данные по ВВП США. Аналитики предполагают, что первая оценка покажет рост ВВП США в первом квартале на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос теми же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее.