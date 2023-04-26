МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в среду стабилен к доллару и юаню, но падает к евро, отыгрывая его рост на форексе, следует из данных торгов. В Казахстане объяснили причину сегрегации счетов россиян

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.41 мск повышался на 1 копейку, до 81,62 рубля, евро рос на 1,04 рубля, до 90,54 рубля, юань прибавлял 1 копейку, до 11,76 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 65,3 миллиарда рублей против 48,5 миллиарда по евро и 71,5 миллиарда по доллару.

Юань при этом повышался в пределах 0,05%, евро рос на 1,1%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в среду стабильна против доллара и юаня и падает к евро, отыгрывая рост европейской валюты на форексе в район 1,11 доллара — на максимум с марта прошлого года. Этому способствуют сильные макроэкономические данные по доверию потребителей к экономике Германии. В целом же рубль торгуется в боковике к основным валютам на Московской бирже.

"Завершение налогового периода апреля и соответственно продаж валюты экспортерами постепенно оказывает давление на рубль. Тем не менее, он удерживается от устойчивого ослабления. Вероятно, ситуация с притоком иностранной валюты на российский рынок постепенно улучшается благодаря стабилизации платежного баланса и дефицита госбюджета", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.41 мск падала на 1,4%, до 79,45 доллара за баррель сорта Brent, оказывая давление на рубль. В то же время индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,8%, до 101,1 пункта, что сигнализирует об аппетите к риску на глобальных площадках и оказывает поддержку рублю.

ПРОГНОЗЫ

На текущий момент на российском валютном рынке сохраняется баланс между спросом и предложением валюты, считает Иван Капустянский из УК "Первая". Это происходит в том числе благодаря экспортерам, которые готовятся к прохождению пика налогового периода, добавляет он.

"Начиная со следующей недели, рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров, продающих валюту под налоги, поэтому в случае снижения нефтяных котировок не исключено усиление ослабления российской валюты", — добавляет он.

Диапазон 80,8-82,25 рубля за доллар продержится достаточно длительное время, но не исключено тестирование его верхних границ в случае дальнейшего снижения аппетита к риску на глобальных площадках, считает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"Под влиянием ожиданий по усилению торгового и санкционного противостояния США и Китая юань снизился по отношению к доллару до уровней начала марта. В случае дальнейшего укрепления доллара на forex достаточно высока вероятность увидеть уровни 11,7-11,6 рубля за юань", — добавляет он.