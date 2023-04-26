МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к евро и иене в среду вечером перед выходом данных о ВВП США в первом квартале, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск курс евро к доллару рос до 1,1044 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0972 доллара. Курс доллара к иене снижался до 133,56 иены со 133,71 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,53%, до 101,32 пункта.

В четверг будут опубликованы данные о ВВП США. Аналитики прогнозируют, что американская экономика, согласно предварительной оценке, выросла в первом квартале на 2% в пересчете на год после роста на 2,6% в четвертом квартале прошлого года.

Уже на следующей неделе, 2-3 мая, пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Более 70% опрошенных CME Group ждут очередного повышения базовой процентной ставки регулятора на 25 базисных пункта, до 5-5,25%.