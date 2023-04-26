Доллар на Мосбирже завершил торги на прежнем уровне: 81,62 рубля
Доллар на Мосбирже завершил торги на прежнем уровне: 81,62 рубля, юань — около 11,75 рубля
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды не изменился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 81,62 рубля и 11,75 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день не изменился и составил 81,62 рубля, юаня — остался около 11,75 рубля, евро вырос на 76 копеек, до 90,26 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230426/840480637.html
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