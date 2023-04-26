МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды не изменился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 81,62 рубля и 11,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа оценила долю компаний IT-сектора в дебютных размещениях облигаций

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день не изменился и составил 81,62 рубля, юаня — остался около 11,75 рубля, евро вырос на 76 копеек, до 90,26 рубля.