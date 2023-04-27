МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару, юаню и евро: американская валюта к текущему моменту торгуется по 81,76 рубля, китайская — по 11,78 рубля, европейская – по 90,36 рубля, следует из данных Московской биржи. Die Welt назвал неожиданную замену доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск растет на 14 копеек — до 81,76 рубля, юаня — на 2 копейки, до 11,78 рубля, евро — на 10 копеек, до 90,36 рубля.