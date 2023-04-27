МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром показывает слабую разнонаправленную динамику к евро и иене, пока инвесторы ожидают выход статистики по ВВП США, свидетельствуют данные торгов. ВТБ спрогнозировал, когда клиенты откажутся от вкладов в долларах и евро

По состоянию на 7.58 мск курс евро к доллару растет до 1,1054 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1040 доллара. Курс доллара к иене поднимается до 133,7 иены со 133,66 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,1%, до 101,37 пункта.

Позже в четверг будет опубликована статистика по экономике США. Аналитики полагают, что первая оценка покажет рост экономики страны в первом квартале на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос теми же темпами) после роста на 2,6% кварталом ранее.

Так, статистика может дать подсказку насчет дальнейших действий Федеральной резервной системы США в отношении учетной ставки. По данным CME Group, 70,7% аналитиков закладывают очередное повышение ставки в мае на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. А в июне 61,4% экспертов ждут сохранения ставки после майского повышения — на отметке в 5-5,25% годовых.