МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Китайский юань укрепился в четверг, после того как в первой половине сессии торги проходили без явного направления. Данные по прибылям промышленных компаний за 1-й квартал, которые продемонстрировали улучшение ситуации, и ослабление доллара помогли китайской валюте частично восстановить позиции, утраченные на этой неделе. Доллар торгуется без единой динамики к евро и иене

На этой неделе юань упал против доллара на 0,45%, так как инвесторы продолжают искать более убедительные свидетельства того, что рост второй по величине экономики мира полностью восстановился от последствий антиковидных ограничений.

Ранее в четверг стало известно о том, что прибыли промышленных компаний Китая в 1-м квартале упали на 21% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Хотя это падение стало напоминанием о том, что восстановление экономики страны остается медленным, оно все же обозначило улучшение ситуации, так как за первые два месяца года падение составило 23%.

Ранее стало известно о том, что рост ВВП Китая в 1-м квартале составил 4,5%, однако другие индикаторы, такие как данные по инфляции за март, показывают, что приток средств в юань идет неуверенно. На это указывает аналитическая записка Bank of America, вышедшая в четверг.