МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Курс рубля стабилизировался и не показывает существенных изменений к основным иностранным валютам после небольшого ослабления в начале торгов, следует из данных Московской биржи. В России ждут усиление процесса отказа от доллара в Латинской Америке

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.33 мск не меняется и остается у отметки 81,62 рубля, курс юаня растет на 1 копейку — до 11,77 рубля, евро — на 3 копейки, до 90,29 рубля.

Егор Жильников из Промсвязьбанка полагает, что курс доллара в четверг может протестировать отметку в 82 рубля, однако не ожидает резкого ослабления рубля, поскольку баланс спроса и предложения на американскую валюту выглядит устойчивым.

Финансовый аналитик Bitriver Владислав Антонов отмечает, что падение цен на нефть является негативным фактором для рубля, поскольку снижает валютную выручку экспортеров и налоговые поступления в бюджет. "Как только пройдет пик налоговых выплат, по рублю ожидается новый виток ослабления по всему рынку", — добавил он.

Антонов прогнозирует, что в ходе торгов четверга курс доллара повысится до 82,3 рубля.