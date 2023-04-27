МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем растет к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в преддверии выхода статистики ВВП США, свидетельствуют данные торгов. В России ждут усиление процесса отказа от доллара в Латинской Америке

По состоянию на 13.07 мск курс евро к доллару снижается до 1,1037 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1040 доллара, курс доллара к иене поднимается до 133,81 иены со 133,66 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,05%, до 101,52 пункта.

Аналитики полагают, что первая оценка покажет рост экономики страны в прошлом квартале на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос теми же темпами) после роста на 2,6% кварталом ранее.

Кроме того, инвесторы ждут данных с рынка труда в стране. Аналитики полагают, что количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 апреля увеличилось на 3 тысячи — до 248 тысяч заявок.