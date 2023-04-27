МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рубль днем в четверг прибавляет к основным торгующимся на Московской бирже валютам, следует из данных торгов. Минфин раскрыл порядок конвертации валюты для недружественных иностранцев

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.38 мск снижался на 19 копеек, до 81,43 рубля, евро — падал на 60 копеек, до 89,66 рубля, юаня – на 4 копейки, до 11,71 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 62 миллиарда рублей против 37,8 миллиарда по евро и 75,9 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,3%, юань – на 0,4%, евро падал на 0,8%.

РУБЛЬ В ПЛЮСЕ

Российская валюта в четверг немного прибавляет против доллара, евро и юаня на фоне некоторого улучшения макроэкономических факторов.

"Поддержку рублю оказывает некоторое улучшение ситуации с большим дефицитом госбюджета и недостаточным профицитом платежного баланса. Ранее это выступало ключевым драйвером ослабления рубля", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".

Стоимость нефти к 16.38 мск повышалась на 0,1%, до 77,8 доллара за баррель сорта Brent, корректируя предыдущее резкое падение. Россия практически полностью отказалась от расчетов в долларах

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 101,7 пункта, что сигнализирует о локальном ослаблении аппетита к риску на глобальных площадках.

Кроме того, игроки российского валютного рынка обратили внимание на заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что дисконт на российскую нефть сейчас составляет 26-27 долларов за баррель к эталону Brent при прописанной в законе планке в 34 доллара, поэтому налогооблагаемая база выше.

Также Новак заявил, что Россия не видит необходимости в углублении сокращения добычи ОПЕК+ из-за более медленного, чем ожидалось, роста спроса в Китае и снижения цен на нефть.

ПРОГНОЗЫ

Пока курс находится в узком диапазоне 81-82,5 рубля за доллар: российская валюта остается стабильной на фоне продолжающегося налогового периода апреля, рассуждает Кравченко из УК "Первая". В России ждут усиление процесса отказа от доллара в Латинской Америке

"Однако начиная со следующей недели рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров, поэтому не исключено локальное ослабление в случае снижения нефтяных котировок", — добавляет он.

Резкое падение цен на энергоносители вкупе с завершением апрельского налогового периода в России способно поставить рубль под давление, также полагает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

На заседании ЦБ РФ в пятницу регулятор оставит ставку на уровне 7,5% годовых, но сохранит сигнал о возможности ее повышения, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". Сохранению сигнала будут способствовать проинфляционные факторы в виде очередной волны ускорения исполнения бюджетных расходов и ослабления рубля в начале апреля, добавляет он.

"Кроме того, мартовская статистика банковского сектора отразила оживление активности в сегменте потребительского кредитования, что в среднесрочной перспективе грозит усилением инфляционного давления. В то же время в апреле было зафиксировано снижение инфляционных ожиданий населения второй месяц подряд, что выступит фактором, удерживающим регулятора от повышения ключевой ставки", — говорит Кравченко.